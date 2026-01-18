Роскосмос вернулся к планам по сведению МКС с орбиты

Вопрос сроков прекращения работы и сведения с орбиты Международной космической станции потребовал дополнительного обсуждения. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он подчеркнул, что в течение года планирует встретиться с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, чтобы решить этот вопрос.

«Пока было на 2028 год — завершение работы МКС, до 2030-го — ее сведение с орбиты. Сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать», — заявил Баканов.

В апреле прошлого года глава Роскосмоса заявил, что согласовал с руководством НАСА синхронизацию прекращения полетов на Международную космическую станцию после прекращения ее работы.

Он пояснил, что это необходимый шаг для сохранения календарных планов обоих агентств.