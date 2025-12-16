Стартовый стол для ракет «Союз» на Байконуре подготовят в конце зимы 2026 года

Новый стартовый стол для ракет «Союз» на Байконуре подготовят к пускам в конце зимы следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«По утвержденному графику готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года», — отметил заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Баранов.

Баранов добавил, что на Байконур прибыл комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Специалисты осмотрели место старта и зафиксировали повреждение элементов стартового стола.

«Работы по восстановлению стартового комплекса и кабины и идут полным ходом. На космодром с 1 декабря начали прибывать машины с деталями кабины обслуживания. Сейчас ведутся грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлекли 130 сотрудников», — заключил он.

Ранее стало известно, что космический аппарат «Бион-М» № 3 начнут готовить к пуску в 2026 году.