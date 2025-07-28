Роскосмос испытает новую ракетную технологию

На отработку испытания новой технологии метановой ракеты с возвращаемой ступенью «Амур-СПГ» уйдет от полутора до двух лет. Об этом РБК сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Можно технологию и завтра попробовать, но результат будет соответствующим. Чтобы мы нюансы отработали и промоделировали, нужно полтора-два года», — сказал он.

Баканов отметил, что сейчас стоит задача разработать возвращающуюся на Землю первую ступень космической ракеты, что значительно удешевит запуски.

«Маск с ракетой доказывает, что если раньше первая ступень отработала, упала и на металлолом. Сейчас первую ступень используют по несколько раз, происходит колоссальная экономия, колоссальное удешевление», — добавил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что в июне текущего года подписали техническое задание на отработку технологии, для корпорации оно представляет высокий приоритет.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин поручил увеличить эффективность предприятий в сфере космоса.