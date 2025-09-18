Роскосмос и АФК «Система» создадут спутниковую группировку

Роскосмос и АФК «Система» заключили соглашение о создании спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

В соглашении прописали формирование дочерней организацией АФК «Система» — группой компаний «Спутникс» — группировки космических аппаратов ДЗЗ. Спутники на орбиту выведут при содействии Роскосмоса. На первом этапе стороны определят перспективные технические параметры и облик космических аппаратов.

Новая группировка повысит результативность российской деятельности в сфере исследования и использования космического пространства. Проект также способствует ускорению развития частной космонавтики в России.

Дмитрий Баканов отметил, что во время работы реализуют на практике механизм государственно-частного партнерства в рамках космической инфраструктуры и связанных с ней устройств.

“Мы будем и создавать космические аппараты, и поставлять получаемые с них данные в федеральный фонд ДЗЗ для дальнейшего предоставления потребителям”, – заявил он.

Ранее стало известно, что в России создадут аналог Starlink. Сейчас эта американская система обеспечивает доступ в Сеть по всему миру.