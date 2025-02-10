Роскомнадзор закрыл доступ к агрегатору обменников криптовалют BestChange

Крупнейший в России агрегатор обменников криптовалют BestChange попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба площадки в Telegram-канале .

Там заявили, что вопросом разблокировки занялись профильные юристы.

«Мониторинг продолжает свою работу», — добавили в пресс-службе.

В комментарии РБК представитель BestChange подчеркнул, что площадка не получала никаких уведомлений или предупреждений.

Сервис трижды подпадал под блокировку Роскомнадзора в период с 2017 по 2020 годы, но добивался снятия ограничений.

«Если все пойдет по стандартному сценарию, разблокировка может занять около недели. Процесс по отмене неправомерной блокировки уже запущен, но мы еще даже не можем получить информацию от ведомства о причинах произошедшего», — добавил представитель BestChange.

В начале января правительство России ввело десятилетний запрет на майнинг криптовалют в 10 российских регионах. В список вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Еще в трех субъектах — Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае — ведение майнинга запретили с 1 января по 15 марта из-за пиков энергопотребления.