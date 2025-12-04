Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России

Роскомнадзор ввел блокировку приложения SnapChat в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что мессенджер используют преступники для организации и проведения терактов в России. Также через сервис орудуют аферисты и вербовщики исполнителей будущих преступлений.

Особенность американской площадки заключается в том, что весь отправленный контент автоматически исчезает через несколько секунд или через 24 часа.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — заявили в РКН.

Ранее стало известно, что в России ограничили работу FaceTime. Необходимость введения ограничений также оказалась связана с вопросами безопасности.