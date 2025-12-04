РКН ограничил работу FaceTime в России: что это значит и как теперь звонить по видеосвязи

Роскомнадзор объявил о введении ограничения против FaceTime. Что именно нужно понимать под ограничениями, в ведомстве не уточнили, но слово «блокировка» при этом не использовали. О том, почему РКН взялся за этот сервис и как россияне могут попробовать заменить его, разбирался 360.ru.

Ограничение FaceTime в России: причины Необходимость введения ограничений в отношении сервиса Apple в Роскомнадзоре объяснили соображениями безопасности: сослались на данные правоохранительных органов, где заявили, что FaceTime используется для организации терактов, диверсий и мошенничества. В нем же вербуют исполнителей для этих преступлений.

Подробнее о том, как именно будут ограничивать работу FaceTime в России, в РКН говорить не стали. Но в комментариях ведомства для СМИ слово «блокировка» не фигурировала.

FaceTime — приложение от Apple для аудио- и видеозвонков на iPhone, iPad и Mac. Долгое время пользоваться им можно было только на «яблочных» устройствах, но в конце концов появилась возможность приглашать в звонок и пользователей Android и Windows. Им нужно было подключаться через браузер, переходя по ссылке от владельца iPhone или Mac. Но в таком режиме часть функций для пользователей была недоступна.

Подписчики 360.ru отмечают, что дозвониться друг до друга сегодня уже было невозможно. «То есть ты звонишь, гудки идут, но человек, с которым ты пытаешься связаться, звонок не получает», — пояснила одна из пользовательниц.

Фото: Maximilian Haupt / www.globallookpress.com

Как мошенники разводили россиян в FaceTime Впрочем, и до официального заявления РКН FaceTime последнюю неделю почти не работал, а первые сбои начали фиксировать еще в сентябре. Тогда глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявлял РИА «Новости», что этот сервис стали активно использовать мошенники, которые лишились возможности звонить россиянам в WhatsApp* и Telegram.

Звонки в WhatsApp* и Telegram ограничили 13 августа. Тогда Роскомнадзор, ссылаясь на данные правоохранительных органов и обращения россиян, назвал эти мессенджеры основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

Формат видеозвонка создает у людей иллюзию доверия, пояснил парламентарий. То есть когда человек видит на экране собеседника в форме или костюме, который выдает себя за сотрудника банка, то у него начинает падать критичность восприятия. И его проще развести.

Фото: РИА «Новости»

«Схема обычно начинается с тревожного повода: „на вашем счете обнаружена подозрительная операция“, „ваш аккаунт пытаются взломать“, „идет проверка по делу, где может фигурировать ваш паспорт“. Чтобы закрепить эффект, мошенник предлагает перейти именно на FaceTime: „так безопаснее“, „так вы точно убедитесь, что я настоящий сотрудник“. Дальше все строится вокруг социальной инженерии», — указал собеседник агентства.

Главная цель — убедить абонента включить демонстрацию экрана. В этот момент злоумышленники получают доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или даже подсказкам с логинами и паролями. Сергей Гаврилов

Другой вариант мошенничества через звонки в FaceTime выглядел так: преступники показывали через видеосвязь поддельные удостоверения с гербовой печатью, бейджики, служебное письмо. Из-за того, что на камеру все это может выглядеть убедительно, жертвы аферистов, не имея возможности проверить подлинность того, что им показывают, соглашались выполнить то, о чем их просили звонившие.

Фото: Valentin Wolf / www.globallookpress.com

Помимо этого, мошенники отправляли ссылки с приглашением в видеоконференцию, добавил депутат. Причем подобные сообщения маскировали под уведомления от госорганов или банка, а когда получатель нажимал на ссылку, сразу же попадал на видеозвонок, где на него начинали давить. «Опасность схемы еще и в том, что FaceTime работает со сквозным шифрованием. Для рядового пользователя это гарантия конфиденциальности, но для следствия такой формат затрудняет быстрый доступ к данным о звонке», — подчеркнул депутат.

В итоге расследование занимает больше времени, а злоумышленники рассчитывают именно на фактор скорости: чем быстрее удастся вывести деньги или оформить кредит на имя жертвы, тем меньше шансов у полиции их остановить. Сергей Гаврилов

Отдельно парламентарий обратил внимание на то, что ни российские банки, ни силовики, ни госструктуры никогда не ведут никакие разбирательства по FaceTime и все официальные уведомления приходят только через проверенные каналы. Это могут быть «Госуслуги», личный кабинет банка, наконец, письмо на почтовый адрес. «Все, что касается денег, должно проверяться исключительно звонком на номер банка, указанный на карте или сайте. Apple, в свою очередь, напоминает: любое подозрительное приглашение в FaceTime можно заблокировать и отправить скриншот на адрес их службы безопасности», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Чем заменить FaceTime Приложение FaceTime было создано исключительно для звонков. И в этом был один из его минусов: кому-то из пользователей не хватало текстового чата или каналов. Помимо этого, неудобства вызывала привязка к экосистеме: если у твоего собеседника не было устройства от Apple, созваниваться в FaceTime становилось не слишком удобно: у пользователей с Android и Windows был вариант подключиться через браузер, но с ограниченными функциями.

Но при всех недостатках у приложения были и весомые плюсы. Во-первых, высокое качество связи и стабильная работа, даже когда у пользователя мог быть не слишком быстрый интернет. Во-вторых, безопасность: данные оставались конфиденциальными, так как звонки шифровались end-to-end. Наконец, в групповые звонки можно было бесплатно и без рекламы позвать до 32 человек.

Фото: Silas Stein / www.globallookpress.com

Так чем же можно попробовать заменить FaceTime? В России продолжает работать Zoom. Этот сервис используют и для рабочих вопросов, и для личных звонков. На групповые встречи есть лимит по времени и количеству участников (до 40 минут и до 100 человек): когда время вышло, звонок надо запускать заново. Есть вариант с Google Meet: им просто и удобно пользоваться, правда, весь набор функций доступен, только если у вас есть Google-аккаунт. Тут тоже есть ограничения для групповых звонков: они могут длиться до часа, а бесплатными будут при условии, что на звонке будет не более 100 человек. Другой удобный сервис для видеозвонков — «Яндекс Телемост». Создать встречу в нем максимально просто, а тем, кого на нее приглашают, не надо нигде регистрироваться. Ограничений по времени и количеству участников здесь нет. Также видеозвонки без ограничений есть в новом российском мессенджере MAX.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.