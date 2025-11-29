Роскомнадзор сообщил о повторных требованиях к Roblox удалить запрещенный контент

Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игровой платформы Roblox уведомления с требованием убрать материалы, которые, по мнению ведомства, могут отрицательно влиять на духовно-нравственное развитие детей. Об этом сообщил ТАСС .

По информации ведомства, с 2019 года Roblox получал уведомления на основании статей 15.1 и 15.3 федерального закона № 149-ФЗ. В Роскомнадзоре отметили, что эти меры принимались в соответствии с решениями уполномоченных органов.

Регулярный мониторинг платформы показывает, что внутренняя система модерации Roblox не справляется с обеспечением полной безопасности контента. В ведомстве подчеркнули, что на платформе по-прежнему появляется большое количество неприемлемых материалов, которые могут вредить детям и даже создавать предпосылки для противоправных действий.

Ранее WhatsApp пригрозили полной блокировкой в России. в отношении сервиса последовательно применяются ограничения в связи с систематическими нарушениями. Речь идет о несоблюдении требований законов России в области урегулирования интернет-коммуникаций.