Роскомнадзор предупредил восемь зарубежных провайдеров о риске ограничения доступа

РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров

Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, в том числе Amazon Web Services In, GoDaddy.com LLC и HostGator.com LL. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В регуляторе отметили, что эти компании не выполнили законные требования и продолжили оказывать услуги хостинга для российских организаций. Поэтому работу провайдеров на территории России могут ограничить с учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на их мощностях.

В РКН напомнили, что оказывающие услуги хостинга компании должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также обеспечивать безопасность информации в инфраструктуре для противодействия DDoS-атакам.

Требования РКН также не выполнили Hetzner Online GmbH, DigitalOcean LLC, Network Solutions LLC, Ionos Inc и Kamatera Inc. В случае ограничения деятельности на территории России они не смогут предоставлять хостинг отечественным компаниям.

«Размещающие ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров организации могут столкнуться с серьезными угрозами. Иностранные хостинг-провайдеры могут разорвать сотрудничество с ресурсом по внутренним или политическим решениям, из-за чего сайт будет недоступен», — напомнили в РКН.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как надо регулировать интернет в стране.