Роскомнадзор пообещал не следить за россиянами, обходящими блокировки

Для противодействия DDoS-атакам Роскомнадзор не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей. Эти данные для выявления кибератак не нужны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«Информация о личных устройствах пользователей не собирается. Операторы должны будут предоставлять только данные о сетевых адресах», — объяснили в сообщении.
По данным РКН, в проекте приказа предусмотрен сбор сетевых адресов, которые используют операторы связи в российских регионах в целях противодействия компьютерным взломам, «в том числе DDoS-атакам».
Ранее Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении доступа в России для восьми зарубежных провайдеров, среди них оказался Amazon Web Services In. Регулятор уличил иностранные компании в невыполнении законных требований.
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