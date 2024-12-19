Роскомнадзор пообещал не следить за россиянами, обходящими блокировки

Для противодействия DDoS-атакам Роскомнадзор не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей. Эти данные для выявления кибератак не нужны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Информация о личных устройствах пользователей не собирается. Операторы должны будут предоставлять только данные о сетевых адресах», — объяснили в сообщении.

По данным РКН, в проекте приказа предусмотрен сбор сетевых адресов, которые используют операторы связи в российских регионах в целях противодействия компьютерным взломам, «в том числе DDoS-атакам».

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении доступа в России для восьми зарубежных провайдеров, среди них оказался Amazon Web Services In. Регулятор уличил иностранные компании в невыполнении законных требований.