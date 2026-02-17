Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram 1 апреля

Роскомнадзор отказался комментировать информацию о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля. Ведомство заявило, что ему «нечего добавить».

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили 360.ru в пресс-службе РКН.

Телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России заблокируют мессенджер. По информации канала, РКН начнет полностью ограничивать доступ по примеру Instagram* и Facebook*.

Блокировка охватит всю страну: приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через домашний интернет.

Ранее депутат Сергей Боярский сказал, что руководство Telegram сотрудничает с Роскомнадзором и удаляет информацию по его запросу. Однако мессенджер пока не полностью соответствует российскому законодательству.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена