Роскомнадзор не увидел восстановления работы YouTube

Видеохостинг YouTube остался недоступным для россиян. Проверка Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не выявила восстановления работы площадки. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил «Интерфакс» .

Так в Роскомнадзоре ответили на сообщения некоторых СМИ о восстановлении доступа к YouTube у ряда отечественных операторов.

«ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — заявили в пресс-службе.

О возобновлении работы хостинга у абонентов Ростелекома, МТС и Билайна сообщил Telegram-канал Baza. Такие сообщения пользователи прислали в редакцию.

Журналисты проверили доступ к YouTube и объявили, что площадка работает без сбоев даже при выключенном VPN. У абонентов других провайдеров доступ к видеохостингу не восстановился.

С чем связано частичное восстановление работы YouTube в России, неизвестно. Журналисты Baza пошутили, что на видеохостинг повлияла перепалка президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.