Роскачество выявило несоответствие обязательным требованиям в напольных весах

Роскачество обнаружило, что четыре модели напольных весов не соответствуют стандартам. Их погрешность оказалась в несколько раз больше заявленной, рассказали РИА «Новости» в организации.

«Роскачество завершило первое исследование бытовых напольных электронных весов… Четыре образца (Swiss Diamond, „365 дней“, Titan electronics, Marta) не соответствуют обязательным требованиям: их реальная погрешность превысила обещанную производителями в несколько раз», — указано в сообщении.

Из 20 проверенных брендов 16 показали правильные результаты при всех нагрузках — от трети килограмма до 180 килограммов. Среди них есть как бюджетные, так и премиальные модели.

В организации отметили, что Titan Electronics показала наихудший результат — отклонение в 350 граммов при нагрузках 100, 150 и 180 килограммов. У Swiss Diamond отклонение составило 250 граммов при нагрузке в 180 килограммов, а у «365 дней» и Marta — до 250 граммов.

Ранее в Роскачестве рассказали, что торговые сети смогут автоматически проверять знак качества на товарах, прошедших добровольную сертификацию. Нововведение сделает рынок прозрачнее, поможет продвижению продукции и создаст в торговых сетях «честные полки».