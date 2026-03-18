В России появился новый инструмент проверки качества товаров

Торговые сети смогут автоматически проверять Знак качества на товарах, прошедших добровольную сертификацию. Это стало возможно благодаря федеральной государственной информационной системе Росаккредитации, рассказали РИА «Новости» в Роскачестве.

Роскачество и Росаккредитация сейчас налаживают обмен информацией о товарах со Знаком качества в системе Росаккредитации. Нововведение сделает рынок прозрачнее, поможет продвижению продукции и создаст в торговых сетях «честные полки» с товарами, которые соответствуют заявленным характеристикам.

Добровольная сертификация устанавливает доптребования, выходящие за рамки обязательных стандартов, что усиливает ответственность производителя.

Ранее Росстандарт утвердил первый ГОСТ для бананов, которые поставляются в Россию.