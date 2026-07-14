Росавиация разрешила полеты Ми-171А3 при температуре до минус 50 градусов

Росавиация одобрила эксплуатацию вертолета Ми-171А3 при экстремальном морозе. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Импортозамещенная винтокрылая машина создана нашим холдингом „Вертолеты России“. Росавиация одобрила эксплуатацию Ми-171А3 при температурах до минус 50 градусов», — заявили в ведомстве.

Решение принято по итогам испытаний в Якутии, где вертолет успешно выполнил полеты при таких температурных значениях. Воздушное судно будут использовать для доставки пассажиров и грузов на шельфовые месторождения.

Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, во время проверки совершили 66 полетов и провели 22 наземные гонки двигателя.

«Предприятия госкорпорации „Ростех“ создают авиатехнику, способную работать в самых суровых погодных условиях», — подчеркнул Колесов.

Ранее летчики выполнили первый полет самолета Як-130М на скоростях до 600 километров в час.