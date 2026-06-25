Ростех: летчики выполнили первый полет самолета Як-130М на скоростях до 600 км/ч

Летчики-испытатели впервые выполнили полет на учебно-боевом самолете Як-130М, достигнув скорости до 600 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Машина нашей ОАК провела в воздухе около 50 минут на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание выполнено полностью, замечаний к технике нет», — заявили в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что Як-130М — это модернизированное учебно-боевое воздушное судно на базе Як-130, которое обладает расширенными возможностями. Самолет может уничтожать наземные объекты и воздушные цели, включая дроны тяжелого класса.

«Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам — совершенно новый самолет, где учтены требования сегодняшнего дня, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации», — сообщили в пресс-службе.

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