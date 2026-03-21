Росатом создал опорную лабораторию для роботизированных производств

Росатом и семь промышленных партнеров создадут опорную лабораторию по развитию безлюдных робототехнических производств для новой ядерной энергетики. Об этом ТАСС сообщила директор по управлению научно-техническими программами госкорпорации Наталья Ильина.

Соглашение подписали 18 марта на федеральной территории Сириус. В число участников вошли ведущие университеты и индустриальные организации страны.

«У опорной лаборатории две магистральные задачи: во-первых, это проведение исследований и разработок и во-вторых, это подготовка кадров — новые технологии требуют новых компетенций», — заявила Ильина.

Она подчеркнула, что для решения этих задач важен союз вузов и индустриальных партнеров. Ильина отметила, что разработки госкорпорации в области робототехники полностью отвечают требованиям технологического превосходства.

Задачу создания безлюдных робототехнических производств поставили в нацпроекте «Новые атомные и энергетические технологии».

Ранее директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что Росатом создал «урановый совет». Этот комитет будет заниматься вопросами обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, включая проекты АЭС за границей.