Росатом создал «урановый совет» для решения топливных потребностей АЭС

Росатом создал «урановый совет». Этот комитет будет заниматься вопросами обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, включая проекты АЭС за границей. Об этом сообщил изданию «Страна Росатом» генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«Стоимость электроэнергии имеет принципиальное значение не только для экономики, но и для доступности современных технологий. При этом события последних лет показали, насколько волатильна цена киловатт-часа», — сказал Лихачев.

События февраля-марта этого года на Ближнем Востоке, которые ограничили поставки газа в Европу, вызвали резкий скачок цен на электроэнергию на ключевых оптовых рынках континента. Так, в Германии, которая активно развивает газовую генерацию и возобновляемые источники энергии, стоимость электроэнергии в марте достигла 102,4 евро за мегаватт-час.

Ранее Лихачев рассказал об атомной станции, которую создадут на Луне. Она должна вырабатывать не менее пяти киловатт и работать до 10 лет.