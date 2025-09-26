Плавучие АЭС начали создавать для южных регионов России

Росатом приступил к созданию плавучих атомных электростанций для южных регионов. Подробности процесса раскрыл заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, сообщило РИА «Новости» .

«Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство», — сказал Никипелов, выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя».

Первая в мире плавучая АЭС уже работает в Чукотском автономном округе. Кроме того, Росатом строит аналогичные энергоблоки для Баимского ГОКа и предлагает проекты заказчикам за рубежом.