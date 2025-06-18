Роботы повторили шахматную партию легендарных гроссмейстеров

Две роботизированные руки разыграли шахматную партию легендарных гроссмейстеров. Игра состоялась на территории стенда Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме.
Каждый ход робота на доске в точности повторял реальную игру между шахматистом Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым.
Манипуляторов-шахматистов создали специалисты предприятия Челябинской области ООО «Завод роботов».
Посетителей стенда Московской области на полях ПМЭФ тоже встретила робот. Голосовой помощник София, разработанный на базе искусственного интеллекта для потенциальных инвесторов, рассказывает о процессе открытия бизнеса в Подмосковье, поиске помещения и земли, а также о дополнительных мерах поддержки.
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