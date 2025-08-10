Пять случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрировали в Гонконге

В Гонконге зафиксировали новый случай лихорадки чикунгунья. Всего заболели пять человек, сообщила газета South China Morning Post .

У 66-летней женщины подтвердился случай лихорадки. Она вернулась из китайской провинции Гуандун, где вспышка заболевания началась в прошлом месяце. По данным Центра охраны здоровья, женщина гостила у родственников в Фошане с 24 июля и вернулась в начале текущей недели.

Еще один человек, возможно заразившийся, находится под наблюдением после путешествий по трем странам. За неделю число подтвержденных случаев увеличилось до пяти.

Чикунгунья — вирусное заболевание, которое переносят комары рода Aedes. Эффективного лечения нет. Болезнь проявляется высокой температурой, сильной болью в суставах и кожной сыпью.

В Китае зафиксировали свыше 10 тысяч случаев лихорадки чикунгунья. Власти ввели ограничения, напоминающие меры, принятые во время пандемии COVID-19, чтобы сдержать распространение вируса.

Ранее вирусолог Виктор Зуев рассказал, что российские эпидемиологи тщательно проверяют всех, кто приезжает из Китая. Поэтому новый локдаун из-за лихорадки чикунгунья России, скорее всего, не грозит.