В Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса»

В Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс», полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, робот доставлял заказанные сладости на Смоленский бульвар, только клиенты его не дождались.

«Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили свой аппарат, но он был поврежден, а заказ кто-то украл», — уточнил канал.

Теперь полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности грабителей.

Ранее в Москве правоохранители задержали уборщицу, которая несколько месяцев обворовывала свою клиентку. Хозяйка квартиры лишилась ювелирных украшений с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, денег и даже флакона духов от английского парфюмерного бренда.