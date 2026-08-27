Робот-гуманоид пробежал 100 метров быстрее Усэйна Болта

Гуманоидный робот Tian Gong Ultra показал результат 8,64 секунды в беге на 100 метров на Всемирных играх гуманоидов в Пекине. Машина превысила лучший результат знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта — 9,58 секунды.

Робот финишировал первым, однако после забега не смог самостоятельно остановиться и врезался в защитные маты. Затем организаторы вынесли механического спортсмена с дорожки на носилках.

Tian Gong Ultra разработала китайская компания, специализирующаяся на гуманоидной робототехнике. Машина получила компактный корпус и подвижные конечности, которые позволяют ей выполнять движения, имитирующие человеческий бег.

Всемирные игры гуманоидов в Пекине проводят второй год подряд. В соревнованиях участвуют более двух тысяч роботов. Они состязаются не только в спринте, но и в футболе, теннисе, единоборствах, прыжках в длину и перетягивании каната.