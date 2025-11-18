Roblox введет биометрическую верификацию пользователей

Обязательная возрастная верификация появится на игровой платформе Roblox для всех пользователей для доступа к чатам. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

С января 2026 года все пользователи окажутся обязаны подтверждать возраст с помощью короткого видео или фотографии.

Процедура предполагает загрузку в приложение биометрических данных, которые обработает сторонний подрядчик и после завершения проверки незамедлительно удалит.

В компании подчеркнули, что не планируют хранить видео или фото пользователей на серверах.

Инициатива связана со стремлением усилить защиту несовершеннолетних игроков.

По данным Roblox, сейчас аудитория платформы достигает 151 миллиона человек, около трети — дети младше 13 лет.

Руководство сервиса рассчитывает, что ужесточение мер безопасности снизит риски общения через встроенные чаты юных пользователей со злоумышленниками.

Ранее треть школьников призналась, что хочет научить играть в Roblox дедушек и бабушек.