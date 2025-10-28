Треть школьников призналась, что хочет научить бабушек и дедушек играть в Roblox

Бабушки и дедушки продолжают передавать внукам жизненные навыки и ценности, а взамен учатся современным технологиям, в том числе осваивают соцсети и компьютерные игры. Это показало совместное исследование образовательной платформы uchi.ru и социальной сети «Одноклассники».

Больше половины родителей отметили, что их дети учатся у бабушек и дедушек бытовым навыкам и важным личностным качествам. Современные технологии становятся мостом между поколениями. Многие пожилые люди учатся новому, чтобы оставаться на связи с близкими.

Младшие школьники рассказали, что хотели бы научить представителей старшего поколения играть в Roblox или другие компьютерные игры, снимать и монтировать видео или узнавать новое по школьным предметам с помощью современных технологий.

До 11 ноября в рамках проекта #школанассвязала можно принять участие в конкурсе, чтобы выиграть ценные призы. Для этого необходимо разместить под соответствующим хэштегом в соцсети фото или видео с детьми или внуками.