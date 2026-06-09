Roblox предоставил Минцифры гарантии соблюдения российских законов

Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения законов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Платформа предоставила гарантии реализации комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

Компания признала, что ее технологии недостаточно хорошо защищали несовершеннолетних, из-за чего на площадке возникали случаи пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков, а также материалов, направленных на вовлечение в противоправные действия.

«Уже в июне этого года компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select)», — отметили в Минцифры.

Ранее платформу оштрафовали на восемь миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*. Таганский суд Москвы назначил административное наказание после выявления системных нарушений.