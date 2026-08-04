РКН заблокировал более 2500 фишинговых сайтов в июле

В июле специалисты Роскомнадзора заблокировали 2580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, где распространяли вредное ПО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также они отразили 1073 DDoS-атаки в отношении систем субъектов госуправления, операторов связи и финансового сектора. Максимальная продолжительность такой атаки — пять дней, 19 часов и шесть минут. Чаще всего взломы совершали с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии.

Ранее в РКН опровергли информацию о каких-либо ограничениях работы GitHub, Google и Apple в России. Крупнейшие ресурсы открытого кода GitHub и официальный портал Apple не открывались в течение часа.