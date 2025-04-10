РКН в 2025 году заблокировал 12,6 тысячи публикаций с рекламой VPN-сервисов

Роскомнадзор в первом квартале этого года удалил или заблокировал 12,6 тысячи материалов в интернете, которые рекламировали VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: <…> всего в 2025 году — 12,6 тысячи таких материалов», — заявили в федеральной службе.

Также в марте 2025 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 8,7 тысячи публикаций о способах обхода блокировок доступа к запрещенным материалам. В прошлом марте этот показатель составил 560 публикаций.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в стране с 1 марта 2024-го ввели запрет на распространение в интернете данных об обходе блокировок.

Ранее член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин заявил, что несоблюдение иностранными хостинг-провайдерами российских законов может привести к их полной блокировке. Он отметил, что пользователи уже начали жаловаться на сбои в работе некоторых хостингов, это должно стать тревожным звонком для бизнеса.