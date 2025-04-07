В Госдуме предупредили о полной блокировке зарубежных провайдеров

Несоблюдение иностранными хостинг-провайдерами российских законов в перспективе может привести к их полной блокировке. Об этом сообщил в Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, блокировка Роскомнадзором сайтов крупнейших зарубежных хостингов может стать только первым шагом в работе по ограничению их деятельности на территории России.

«В перспективе ближайших нескольких лет может последовать и полная блокировка их работы, особенно если они продолжат игнорировать требования нашего законодательства», — отметил депутат.

Немкин добавил, что уже поступают сигналы о возможных масштабных сбоях в работе некоторых хостингов и это должно стать тревожным звонком для бизнеса, зависящего от стабильного доступа к своим цифровым ресурсам.

Ранее в России заблокировали сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров. Общая сумма штрафов против них за неисполнение обязанностей компаний, подлежащих «приземлению», превысила 402 миллиона рублей.