РКН не стал ограничивать VPN для российских компаний

Роскомнадзор предоставил 1730 российским компаниям доступ к зарубежным ресурсам через VPN для производственных задач. Об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщило РИА «Новости» .

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что предприятия могут получить доступ к зарубежным ресурсам через VPN, если такая необходимость возникает в рамках производственной деятельности. Для этого компаниям нужно подать заявление.

К настоящему времени возможность предоставили для более чем 57 тысяч адресов и подсетей 1730 компаний в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование VPN-сервисов в стране не влечет за собой ответственности. Он также добавил, что не располагает сведениями о потенциальной блокировке подобных систем.