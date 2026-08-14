Ряд приложений компании Ozon удалили из Google Play

В магазине Google Play пропали некоторые приложения маркетплейса Ozon, а также сервисов Ozon Fresh и Ozon Seller. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эти приложения нельзя найти по поиску в магазине, но при этом они доступны для скачивания в App Store и App Gallery.

До этого из Google Play удалили приложение Ozon Банка. Но его можно скачать в App Store.

В прошлом месяце ТАСС сообщал, что компания Google LLC задолжала по исполнительным производства в России более 56 миллиардов рублей. В их числе штрафа за нарушение российского законодательства, долги по исполнительным сборам и имущественным взысканиям.