Приложение Ozon Банка пропало из Google Play

Из сервиса Google Play пропало приложение Ozon Банка. Его нельзя найти через поиск. При этом в App Store приложение доступно для скачивания.

В пресс-службе Ozon Банка подтвердили РИА «Новости» недоступность сервиса в Google Play. Однако все ранее скачанные приложения продолжают работать.

«Инструкции по установке есть на сайте банка. Также можно воспользоваться веб-приложением и войти в личный кабинет через браузер», — отметили в компании.

В банке добавили, что ограничения никак не влияют на операционную деятельность. Клиенты по-прежнему совершают переводы, платежи и другие операции внутри России, их деньги находятся в безопасности.

В июле Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения против ряда кредитных организаций, в том числе против Ozon Банка.