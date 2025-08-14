Режиссер Яковлевский назвал главным трендом ивент-мероприятий появление роботов-гуманоидов

Основатель международной дизайн-лаборатории Twenty Five, режиссер и эксперт в области мультимедийных решений для event-индустрии Дмитрий Яковлевский рассказал «Известиям» о главных трендах в оформлении мероприятий в 2026 году.

Одним из главных трендов станут роботы-гуманоиды. Они будут выполнять не только развлекательные и сервисные функции, но и задавать общий уровень технологической амбициозности.

«Важно не просто привести робота на площадку, а грамотно и интересно встроить его в сценарий. Именно это будет отражать силу и уровень креативщиков», — подчеркивает Яковлевский.

Еще одним значимым направлением станет повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Нейросеть будет сопровождать гостей на каждом этапе мероприятия, выполняя функции персонального помощника.

Серьезные изменения произойдут и в сфере декора. Надувные конструкции получат вторую жизнь, превращаясь в детализированные, роботизированные и подвижные объекты.

Яковлевский также отметил рост интереса к голограммам и мультисенсорным панелям, которые позволяют создавать более запоминающийся и живой опыт.