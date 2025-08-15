Ректор МГПУ Реморенко рассказал о пользе ИИ в образовании

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко в интервью радио Sputnik рассказал, как использовать искусственный интеллект в учебных исследованиях без ущерба для критического мышления.

Современные студенты активно используют ИИ при написании курсовых и дипломных работ. Эта технология помогает в поиске источников и анализе данных, но ставит перед академическим сообществом новые задачи.

«Если студент просто скопирует сгенерированный текст, научный руководитель поймет это», — отметил Реморенко. По его мнению, важно, чтобы студенты не только получали готовые решения, но и учились дискутировать, отстаивать свою позицию.

Однако использование ИИ может быть не только способом списывания. Он помогает охватить больше научных позиций и избежать пробелов в исследовании. «ИИ может выступать как ассистент, подсказать, например, что кроме работ условных Иванова и Петрова, стоит изучить вклад Сидорова», — считает ректор.

Технологии должны помогать, но не заменять интеллектуальный труд, заключил Реморенко.