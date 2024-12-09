Разработчику МС-21 и SSJ 100 отказали в праве на вывоз техники

Правительство отказало ПАО «Яковлев» в праве на вывоз техники без согласования

ПАО «Яковлев» не смогло добиться права на вывоз техники и авиакомпонентов за границу без согласования. Об этом сообщил источник РБК .

Сенатор Андрей Кутепов ранее направил проект постановления вице-премьеру Денису Мантурову. Согласно документу, «Яковлев» попадает в закрытый перечень организаций, которые могут сами решать, что и куда вывозить.

В компании объяснили, что ускорение процесса позволит оптимизировать обслуживание российской техники за границей. Правительство отказало «Яковлеву» в праве на вывоз техники без согласования.

ПАО «Яковлев» является разработчиком и производителем Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21. Гендиректор компании в ноябре покинул свой пост. Его должность занял генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.