Уход из ОАК топ-менеджеров ПАО «Туполев» и АО «Яковлев» объяснили
Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Данные об этом 25 ноября официально подтвердили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Теперь управлять ПАО «Яковлев» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха, совмещая эту должность с постом руководителя корпорации.
Что касается полномочий единоличного исполнительного органа АО «Туполев», то их ранее уже передали в ОАК, добавили в пресс-службе.
Управление деятельностью компании будет выполнять заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Также он займет пост управляющего директора компании «Туполев».
Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.
пресс-служба ОАК
Перестановки в авиационной отрасли в беседе с 360.ru прокомментировал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По мнению специалиста, в этих шагах компании прослеживается продолжение реструктуризации внутри самой ОАК.
«Это продолжение процесса создания самой корпорации, консолидация активов, создание вертикальной системы управления», — указал он.
Ряд СМИ связали уход топ-менеджеров с провалом программы развития гражданской авиации, что, по мнению Гусарова, странный вброс, поскольку никакого провала нет.
Все программы в гражданском самолетостроении имеют свои сроки реализации. Все подвижки по срокам связаны с санкциями, подчеркнул он. Есть вещи, которые невозможно преодолеть за день, год или два.
«Если бы речь шла о провале, того же [Юрия] Слюсаря не сделали бы губернатором Ростовской области. Он пошел на повышение. Кто отправляет на повышение руководителя, который что-то провалил?» — поинтересовался Гусаров.