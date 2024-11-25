Уход из ОАК топ-менеджеров ПАО «Туполев» и АО «Яковлев» объяснили

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Данные об этом 25 ноября официально подтвердили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Управление деятельностью компании будет выполнять заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Также он займет пост управляющего директора компании «Туполев».

Что касается полномочий единоличного исполнительного органа АО «Туполев», то их ранее уже передали в ОАК, добавили в пресс-службе.

Теперь управлять ПАО «Яковлев» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха, совмещая эту должность с постом руководителя корпорации.

Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Перестановки в авиационной отрасли в беседе с 360.ru прокомментировал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По мнению специалиста, в этих шагах компании прослеживается продолжение реструктуризации внутри самой ОАК.

«Это продолжение процесса создания самой корпорации, консолидация активов, создание вертикальной системы управления», — указал он.

Ряд СМИ связали уход топ-менеджеров с провалом программы развития гражданской авиации, что, по мнению Гусарова, странный вброс, поскольку никакого провала нет.

Все программы в гражданском самолетостроении имеют свои сроки реализации. Все подвижки по срокам связаны с санкциями, подчеркнул он. Есть вещи, которые невозможно преодолеть за день, год или два.

«Если бы речь шла о провале, того же [Юрия] Слюсаря не сделали бы губернатором Ростовской области. Он пошел на повышение. Кто отправляет на повышение руководителя, который что-то провалил?» — поинтересовался Гусаров.