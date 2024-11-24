Раскрыты методы слежки за человеком через беспроводные наушники

Максимова: за человеком могут следить через беспроводные наушники, но это сложно

Россиян предупредили, что отследить человека через беспроводные наушники возможно, хоть это и непросто. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО (программное обеспечение — прим. ред.) для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства», — объяснила она.

Работа современных беспроводных наушников завязана на Bluetooth. Эта технология работает в радиусе 10-20 метров. И тут важно помнить, что сами наушники не могут выдать местоположение человека, но могут передать информацию через смартфон, который использует функцию геолокации.

Злоумышленники при получении доступа к смартфону или другому устройству человека могут настроить слежку через сервисы наподобие «Локатора».

Максимова предупредила, что современные операционные системы имеют защитные механизмы, чтобы усложнить незаконный доступ к данным пользователя.

Но не стоит забывать, что даже при соблюдении мер безопасности злоумышленники могут эксплуатировать имеющиеся уязвимости или ошибки в ПО. По этой причине важно регулярно обновлять ПО до последней версии, проверять настройки безопасности и защитить свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.

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