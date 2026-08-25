Раскрыто, почему важно включать авиарежим в самолете

Пассажирам самолета следует включать во время полета авиарежим на устройствах, чтобы аккумулятор смартфона быстрее не разряжался и не создавался дополнительный радиочастотный фон. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела телефонии МТС Наталья Голицына.

«Включение авиарежима во время полета — это не просто соблюдение требований авиакомпании, но и способ оптимизировать работу самого смартфона», — пояснила эксперт.

По ее словам, при наборе высоты устройство начинает расходовать больше энергии из-за постоянного поиска сети. В итоге аккумулятор может быстрее разряжаться. Кроме того, модем работает с повышенной нагрузкой, поэтому гаджет может сильнее нагреваться.

Голицына добавила, что при включении авиарежима и заряд аккумулятора дольше сохраняется, и нагрузка на процессор и модем уменьшается. Также остается возможность вручную включить Bluetooth и Wi-Fi.

Два года назад психолог Дмитрий Деулин рассказывал, что переключение смартфона в авиарежим во время приема пищи и приготовлениях ко сну поможет соблюдать цифровую гигиену людям с интернет-зависимостью.