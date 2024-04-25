Психолог Деулин: авиарежим в смартфонах поможет избавиться от интернет-зависимости | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:42 Психолог Деулин: авиарежим в смартфонах поможет избавиться от интернет-зависимости

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Многие люди не способны отказаться от просмотра новостей в смартфонах на длительный период. Как справиться с интернет-зависимостью, рассказал психолог Дмитрий Деулин в беседе с «Газетой.ru».

Он посоветовал договориться о правилах использования электронных устройств в кругу близких.

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«Важно соблюдать „цифровую гигиену“. <…> Во время приема пищи, разговоров, приготовлениях ко сну [нужно] переключать смартфон в авиарежим», — пояснил эксперт.

По его словам, в гаджетах детей с такой вредной привычкой можно установить программу, которая отключает интернет после определенного времени в Сети, добавил сайт kp.ru.