Роскомнадзор: с начала года в Сеть утекли более 600 млн записей о россиянах

В Сеть с начала 2024 года утекли порядка 600 миллионов записей о россиянах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Всего за девять месяцев с начала года ведомство зафиксировало 110 случаев их распространения. В октябре Роскомнадзор обнаружил 13 случаев «слива» данных, которые содержали 9,7 миллиона записей.

В 2023 году специалисты выявили 168 утечек персональных данных пользователей, тогда в Сети оказались около 300 миллионов записей.

Рнаее Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора посоветовал отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare. В октябре эта компания добавила расширения TLS ECH, которое обходит ограничение доступа к данным, запрещенным в России.

В конце октября МИД России заявил о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа.