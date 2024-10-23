МИД России заявил о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа
Захарова: атаку на сайт МИД России вели из-за границы
МИД России столкнулся с беспрецедентной кибератакой, которую ведут из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.
«Атака шла по всем направлениям, комбинированного воздействия. Включала в себя и DDOS-атаки, нарастала по мере хода», — рассказала она.
Из-за этого, по словам дипломата, пришлось отложить начало брифинга. Захарова предположила, что кибератака связана с проходящим в Казани саммитом БРИКС.
В мае директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов рассказал, что после начала СВО количество кибератак на объекты критической инфраструктуры в России резко выросло. Он заявил, что хакеры, используя подсети иностранных компаний, пытаются атаковать почти каждый день.