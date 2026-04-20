Ракету для борьбы с градовыми облаками разработали в России

Российские ученые разработали ракету для борьбы с градовыми облаками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — говорится документе электронной базы.

попадание ракеты в градовое облако равномерно распределяет центры кристаллизации, на которых происходит образование градин. Это действие предотвращает осадки в виде града.

В России также разработали самый маленький в мире лазер, работающий в синем диапазоне. Устройство излучает свет в диапазоне 400–500 нанометров и может применяться в биомедицинской визуализации, оптических вычислениях и системах хранения данных.