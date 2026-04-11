Ракета «Союз-5» станет первым полностью новым носителем с 2014 года

Ракета «Союз-5» станет первым с 2014 года полностью новым носителем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24» .

По его словам, сейчас на Байконуре идет подготовка к запуску. Это совместный проект с казахстанскими партнерами под названием «Байтарек».

Специалисты проводят все проверочные мероприятия узлов и агрегатов. Баканов поделился, что ракету уже поднимали вертикально, сейчас в горизонтальном положении идут последние донастройки.

Путин провел встречу с главой Роскосмоса в преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля. Глава государства отметил, что сегодня отрасль чувствует себя комфортно.

Ранее Баканов сообщал о планах создания лунной электростанции на базе атомных технологий.