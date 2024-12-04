Ракета «Союз-2.1б» вывела военный спутник на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник. Ему предстоит вести работу в интересах Минобороны РФ, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«После старта ракету-носитель среднего класса „Союз-2.1б“ взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — отметили в сообщении.

Военные уже установили связь со спутником, ее поддерживают в устойчивом порядке. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

В мае с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б». Позже Минобороны сообщало об успешном старте ракеты «Ангара» с космическими аппаратами. Они также выполняют задачи в интересах военного ведомства.