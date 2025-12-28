Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками с Восточного

Государственная комиссия на космодроме Восточный дала разрешение на заправку и запуск ракеты «Союз-2.1б». Вместе с ней на орбиту отправятся два спутника стереосъемки Земли «Аист-2Т» и еще 50 аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты „Союз-2.1б“ со спутниками „Аист-2T“ и иными космическими аппаратами. Ее пуск с Восточного в 16:18 по московскому времени», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее говорилось, что это будет последний запуск в 2025 году.

Спутники «Аист-2Т» созданы для стереоскопической съемки земной поверхности, что позволяет создавать трехмерные модели планеты. В числе других аппаратов, которые отправятся на орбиту, — спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Также среди них будет первый опытный спутник для тестирования технологии интернета вещей «Марафон IoT».

Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что строительство электростанции на Луне собираются завершить к 2036 году. В рамках проекта создадут космические аппараты, проведут наземные эксперименты и летные испытания, а также развернут инфраструктуру на Луне. Постройка электростанции — это важный проект, который поможет перейти от единичных миссий к долгосрочной программе изучения спутника планеты.