Ракета «Протон-М» успешно стартовала с Байконура со спутником «Электро-Л» № 5

Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5, сообщили в Роскосмосе .

Пуск выполнили в 11:52 по московскому времени с площадки № 81. Через девять минут 45 секунд разгонный блок отделился от ракеты, чтобы доставить аппарат на орбиту выведения. Отделение спутника ожидается через шесть часов 38 минут после старта. Дальше «Электро-Л» самостоятельно выйдет на геостационарную орбиту.

Это 430-й пуск для ракет семейства «Протон» и первый за почти три года — предыдущий состоялся 13 марта 2023 года. Нынешний старт стал последним для разгонного блока типа ДМ, в дальнейшем «Протоны» будут использовать «Бризы».

Спутники «Электро-Л» работают на высоте около 36 тысяч километров над одной точкой планеты. Они ведут круглосуточный мониторинг погоды, климата и стихийных явлений, а также ретранслируют сигналы аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. Сейчас на орбите работают три аппарата серии — № 2, № 3 и № 4.

За 2025 год ракетные двигатели из Истры обеспечили 16 успешных космических стартов.