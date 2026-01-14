Двигатели из Истры помогли совершить 16 запусков в космос в 2025 году

В 2025 году ракетные двигатели обеспечили 16 успешных космических стартов. Их использовали на российских ракетах-носителях, запущенных с трех космодромов страны.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» подвело итоги года. В общей сложности состоялось 12 запусков ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», оснащенных двигателями РД-107А и РД-108А. Шесть стартов прошли с Байконура, четыре с Плесецка, еще два с космодрома Восточный.

Помимо этого, с Плесецка были выполнены четыре пуска ракет семейства «Ангара», работающих на двигателях РД-191. В их числе — один запуск тяжелой «Ангары-А5» и три старта легкой версии «Ангара-1.2».

В «Энергомаше» отмечают, что стабильная работа двигателей стала подтверждением их технического совершенства и надежности. По словам генерального директора предприятия Ивана Краснова, достигнутые результаты — это итог многолетнего труда специалистов и прочная основа для будущих проектов в ракетно-космической сфере.

НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко остается ключевым предприятием отрасли и входит в структуру госкорпорации «Роскосмос». Его разработки применяются в ракетах различных классов и продолжают играть важную роль в развитии отечественной космонавтики.