«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «сексофай»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня», передала новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщили в телеграм-канале «УВБ-76 логи» , где фиксируют все сигналы станции.

В эфире в 18:58 по московскому времени прозвучала последовательность: «НЖТИ 93020 СЕКСОФАЙ 6745 7133».

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов и относится к так называемым номерным радиостанциям. Подобные станции нередко связывают с деятельностью военных или разведывательных структур. Основную часть эфира составляет характерный монотонный сигнал — «жужжание», который периодически прерывается передачей наборов цифр и слов, смысл которых официально не раскрывается.

Активность радиостанции на протяжении десятилетий привлекает внимание радиолюбителей и исследователей по всему миру.

Ранее, 25 апреля «Радиостанцией Судного дня» передала слово «быкочерт»..