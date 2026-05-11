«Радио Судного дня» передало новое сообщение

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», прозвучал сигнал со словом «Головчатый». Передачу зафиксировал телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность станции.

Сообщение вышло в эфир 11 мая в 10:33 по московскому времени.

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов и относится к так называемым номерным радиостанциям. Большую часть времени в эфире звучит характерный монотонный сигнал, за который станция получила прозвище «Жужжалка». Периодически это жужжание прерывается передачей отдельных слов, буквенных комбинаций или наборов цифр.

Назначение радиостанции официально не раскрывают. Исследователи и радиолюбители часто связывают ее с военными или разведывательными структурами. Интерес к УВБ-76 сохраняется на протяжении десятилетий как в России, так и за рубежом.

Ранее, вечером 7 мая, в эфире станции прозвучало другое слово — «рифмоплет».