«Радио Судного дня» передало шифровку после объявления перемирия в зоне СВО

«Радиостанция Судного дня» вечером 7 мая передала новое сообщение в эфире. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность частоты.

«НЖТИ НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163», — прозвучало в эфире в 19:06 по московскому времени.

Это первое сообщение на волнах радиостанции с понедельника, 4 мая, когда на УВБ-76 услышали слово «минусовый». Что конкретно значит послание — неизвестно.

Радиочастоту УВБ-76, предположительно, зарегистрировали в 1970-х годах. Некоторые связывают ее с военными.

Большую часть времени в эфире можно расслышать только жужжащий короткий сигнал, поэтому радиостанцию иногда называют «Жужжалкой». Монотонное вещание периодически прерывают передачей наборов слов и цифр.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев посоветовал россиянам не обращать никакого внимания на послания «Радиостанции Судного дня».